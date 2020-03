Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Juventus-Inter è nato subito un nuovo giallo sulla data del 13 maggio. Che ha una postilla, non detta, non scritta, neanche sussurrata. Se Inter e Juve uscissero dalle competizioni europee, e ci si augura naturalmente il contrario, la partita potrebbe essere anticipata. Discorso che dovrebbe a maggior ragione riguardare le altre quattro partite. Dunque, il 13 maggio è considerabile come una sorta di data limite per i due club. La Juventus ha scelto di non commentare la questione al momento, su indicazione di Andrea Agnelli che si era già espresso in settimana: "In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. Organizzare questa gara in uno stadio diverso dal nostro è complicato, anche se dispiace giocare a porte chiuse", diceva a Radio 24 il presidente bianconero.