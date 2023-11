Come racconta Gazzetta, Massimilianoripete spesso che l’Inter è costruita da anni per vincere lo scudetto, mentre la sua Juve è solamente all’inizio di un nuovo percorso e ha come obiettivo tornare in Champions, più che alzare trofei da subito. Il valore della rosa bianconera, nelle stime del noto portale di mercato Transfermarkt, è in effetti inferiore a quello del gruppo rivale: 421 milioni di euro contro 563. Sul dato, però, incidono molto i risultati dell’ultimo periodo. I due top della Juve, per dire, sono Vlahovic (70 milioni) e Chiesa (45), che tra infortuni e rendimento alterno, non hanno di certo visto crescere la quotazione del proprio cartellino. Al contrario, il campione del Mondo e attuale capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, è salito in tripla cifra negli ultimi mesi: 100 milioni. Così come, dopo aver raggiunto la finale di Champions League, i cartellini di Barella (75), Bastoni (60) e compagni hanno registrato un’ovvia impennata. Le curve sul mercato, però, possono sempre cambiare, soprattutto se la Juve dovesse tornare a vincere lo scudetto dopo tre anni di astinenza.