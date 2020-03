Your browser does not support iframes.

E' alla Juve da pochi mesi e l'inizio della sua avventura non è stato entusiasmante. Matthijs de Ligt, però, è già entrato nel cuore dei tifosi della Juve. Ancor più a Lione dove è uscito con una vistosa fasciatura alla testa, sanguinava, ma non per questo si è tirato indietro ed è stato pure il meno peggio di tutti i bianconeri scesi in campo nella sventurata trasferta francese. Piano piano l'olandesino sta convincendo tutti, dallo staff tecnico ai tifosi che ora vogliono vederlo in campo contro l'Inter, nonostante il ritorno in campo di Giorgio Chiellini. Ieri il capitano si è allenato in gruppo dopo un problema muscolare, contro l'Inter potrebbe giocare dal primo minuti ma tanti tifosi sui social hanno provato a "consigliare" Sarri, tanti messaggi sono dello stesso tenore: "Matthijs in campo con Chiellini, Bonucci in panchina".



