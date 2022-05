Domani sera allo stadio Olimpico di Roma si disputerà la finalissima di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, con i bianconeri che vogliono conquistare il primo ed unico trofeo di questa stagione. I precedenti tra le due squadre in questa competizione sorridono a Madama che, in ben 33 gare disputate è uscita vittoriosa in 15 occasioni. 10 le vittorie dei nerazzurri e solo 8 i pareggi maturati, con 5 di questi che si sono verificati solo negli ultimi dieci match.