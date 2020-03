Stasera si giocherà un derby d’Italia in un clima surreale, dopo che la Serie A ha sfiorato la sospensione a causa dell'emergenza coronavirus. Al netto di una situazione convulsa e in piena evoluzione, Juventus e Inter si daranno battaglia per le sorti della classifica. Una lotta Scudetto, con dei precedenti totalmente favorevoli alla squadra di Sarri. Ecco i dati riportati sul sito bianconero.



I PRECEDENTI - La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l'Inter (1-2 nel settembre 2016) - completano il parziale cinque pareggi e otto successi bianconeri.



QUESTIONE DI GOL - Juventus e Inter sono le due squadre che hanno mancato l'appuntamento con il gol in meno occasioni in questa Serie A: una sola partita a secco per entrambe.



MIGLIOR DIFESE NEI PRIMI 45' - Juventus e Inter sono le due migliori difese della Serie A per quanto riguarda i primi tempi (otto gol subiti): tuttavia mentre i bianconeri non hanno ancora subito gol nella prima frazione nel 2020, i nerazzurri sono già a quota tre nel nuovo anno.