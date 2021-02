Sono 32 i precedenti tra Juventus e Inter in Coppa Italia: i bianconeri conducono per 15 vittorie a 10, completano sette pareggi.



DUE SU TRE - La Juventus ha infatti vinto due delle ultime tre gare di Coppa Italia contro l’Inter (1P), tante quante nelle precedenti 10 (5N, 3P).



DA DISCHETTO - Nelle ultime due occasioni in cui Juventus e Inter si sono affrontate nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la sfida è stata decisa con I calci di rigore: nel 2003/04 e nel 2015/16 - in entrambi i casi i bianconeri hanno ottenuto il pass per la finale.



DAL 2012... - L'ultimo successo dell'Inter in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio con Stramaccioni alla guida): da allora sei successi bianconeri e due pareggi allo Stadium.