"Scalata. Sarà dura. Ma faremo del nostro meglio. A qualsiasi costo". L'Inter si carica così per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: dopo aver perso l'andata a San Siro per 1-2, i nerazzurri si sono stretti attorno al proprio logo e hanno raccontato la grinta che metteranno nella sfida di domani sera. La Juve dovrà dunque attendersi un'Inter con il coltello dai denti, pronta a giocare fino alla fine, per rincorrere una rimonta per nulla scontata, ma assolutamente voluta. Un video che ha caricato i tifosi, pronti a commentare e a incitare i propri beniamini attraverso i social.