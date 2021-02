Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte nutre un solo dubbio di formazione in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera. Ashley Young o Ivan Perisic? Il tecnico salentino ha dato sempre indicazioni chiare sull’undici titolare in casa nerazzurra, ma la prestazione del croato contro la Fiorentina ha rilanciato le sue quotazioni per una maglia dal primo minuto contro i bianconeri, nonostante in pole ci sia l’ex Manchester United. A centrocampo si rivedrà Gagliardini, al posto dello squalificato Vidal.