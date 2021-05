2









Oggi il Derby d'Italia. Fischio d'inizio alle 18 per la penultima di ritorno del campionato di Serie A. Juve-Inter, una classica per proseguire la corsa Champions League.



Ecco i convocati per la gara:



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Buffon



DIFENSORI - Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral



CENTROCAMPISTI - Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski



ATTACCANTI - Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.