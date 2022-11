E' tutto pronto per il big match di questa sera tra Juventus ed Inter, in una gara che avrà ben molto da dire e soprattutto da chiedere ad entrambe le squadre. In attesa di capire quelli che saranno gli 11 titolari scelti da Massimiliano Allegri, nel frattempo sono stati annunciati i nomi dei calciatori bianconeri convocati dall'allenatore livornese, dove non figura quello del gigante serbo Dusan Vlahovic.1 Szczesny3 Bremer5 Locatelli6 Danilo7 Chiesa11 Cuadrado12 Alex Sandro14 Milik15 Gatti17 Kostić19 Bonucci20 Miretti22 Di Maria23 Pinsoglio24 Rugani25 Rabiot30 Soulé36 Perin44 Fagioli