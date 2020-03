All'andata, fu l'uomo copertina che decise il primo Derby d'Italia ufficiale della stagione. Sei mesi dopo, la stagione di Gonzalo Higuain sta procedendo tra alti e bassi, senza che l'argentino abbia trovato la continuità in zona gol dei giorni più gloriosi. Come riporta Tuttosport, la partita di stasera potrebbe essere fondamentale per le sue sorti future: il giocatore si è sempre detto inamovibile alla Juve, con il fratello Nicolas a ribadire la sua voglia di bianconero. Però, con il gol che manca in campionato dal 6 gennaio - ed il contratto in scadenza nel 2021 - la Juve farà le sue riflessioni. La sua permanenza non è ancora certa.