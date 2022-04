Intervenuto alla Domenica Sportiva, il portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic ha detto la sua sulla partita di ieri contro la Juve. "Serviva una vittoria come questa, non una vittoria come le altre", il suo commento. "Sapevamo che Juventus-Inter non è una partita come le altre. Siamo contenti, ora aspettiamo le prossime partite con grande entusiasmo. È stata una vittoria di carattere, contava vincere e non giocare bene. Lo abbiamo fatto e siamo contenti per come le abbiamo fatto".