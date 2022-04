Samir Handanovic alza la testa. Intervistato da Sport Mediaset, il portiere e capitano dell'Inter ha voluto sottolineare una sua prodezza durante il match di domenica sera contro la Juve, ovvero la grande parata sul tiro di Denis Zakaria poi finito clamorosamente sul palo. "Magari è sfuggita a voi, a me no", le sue parole. "Ogni giocatore per vincere queste partite deve dare qualcosa".