Le parole di Robinai microfoni di Mediaset prima di- "Abbiamo provato a essere positivi, oggi è una partita fondamentale che può cambiare la nostra situazione. Dobbiamo essere uniti, squadra, essere Inter. Solo così possiamo fare un risultato utile anche per le prossime gare".- "Le voci ci sono sempre, quando vinci tutti sono contenti. Qui bisogna vincere sempre, la squadra ha qualità, ma in questo momento il casino l'abbiamo combinato noi e dobbiamo tirare fuori tutto per essere Inter. Da me tirano fuori ancora più rabbia per fare bene, i tifosi meritano l'Inter che tutti conosciamo".