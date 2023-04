, semifinale d'andata in Coppa Italia giocata martedì sera a Torino, fa ancora discutere. La gara, in cui sono stati espulsi Lukaku, Handanovic e Cuadrado, avrà oggi tante novità disciplinari, ma nel frattempo, ecco che il quotidiano La Stampa pubblica alcune parti del rapporto di quattro pagine scritto dai tre ispettori federali presenti allo Stadium: "Versi consistenti nella riproduzione del verso della scimmia venivano effettuati dalla maggioranza dei 5034 spettatori della Tribuna Sud contro Lukaku dopo la prima ammonizione e dopo l'esultanza per la realizzazione del rigore. Al 95', mentre Lukaku esce dal campo, diversi sostenitori della Juve occupanti il ​​primo anello della tribuna ovest urlavano versi di discriminazione razziale consistenti nel del verso della scimmia e proferivano ripetuti insulti di carattere discriminatorio quali 'Negro di m...'".Quando Cuadrado gli ha chiesto il motivo del suo atteggiamento, Lukaku avrebbe risposto: "E' tutta la partita che mi insultano"."Il dirigente nerazzurro Baccin tentava più volte di arrivare al contatto fisico con l'arbitro Massa. Impedito nell'intento grazie all'intervento dei dirigenti della propria società, proferiva all'indirizzo dell'arbitro ripetute espressioni offensive quali: 'Testa di c...', 'Pezzo di m...'". Invece nei referti non ci sarebbe traccia di quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi.- "Al termine di un vigoroso confronto Cuadrado colpisce con un violento pugno al volto Handanovic e si scatena una mass confrontation". Secondo quanto filtra, Cuadrado avrebbe reagito dopo un'offesa rivolta a sua madre da parte di Handanovic.