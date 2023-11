Nell'Italia che ha affrontato Malta c'era più di metà squadra composta da giocatori di Inter e Juve. Quattro i nerazzurri (Darmian, Barella, Dimarco, Acerbi), due i bianconeri (Chiesa, Gatti), a cui bisognerebbe aggiungere anche chi ha dato forfait per infortunio, ovvero Bastoni e Locatelli. Insomma, in questo momento sono Juve ed Inter le squadre più rappresentate in nazionale. E nella vittoria contro Malta, si è già visto un antipasto del derby d'Italia. I primi tre gol infatti sono stati messi a referto da Darmian e Chiesa (doppietta). Una delle due reti dell'esterno bianconero è arrivata dopo un passaggio di Barella, che ha poi regalato un assist anche a Raspadori. Gatti invece si era procurato il rigore poi sbagliato da Jorginho. C'è tanta Inter e tanta Juve in quest'Italia.