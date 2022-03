Giovanni Galeone, "maestro" di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per dire la sua sul big match di domenica tra Juve e Inter.



PER CHI CONTA DI PIÙ - "Per me l’Inter, che considero la più quotata per lo scudetto, può conquistare il titolo anche perdendo con la Juventus, perché ha un calendario più facile del Milan e più alternative rispetto al Napoli. Può arrivare lo stesso a 84 punti, che per me è la quota tricolore. Per la Juventus invece conta di più, perché se Max batte i nerazzurri può vincerle tutte e fare un pensierino allo scudetto. Che è molto difficile, ma non impossibile".



INZAGHI VS. ALLEGRI - "Alla Lazio aveva fatto un ottimo lavoro con scelte obbligate, ora ha la rosa più ampia ma lo trovo troppo prevedibile nei cambi. Max mi sorprende di più".