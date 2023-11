Com'è la situazione di Juve ed Inter sul piano economico? Tutt’e due le società sono particolarmente indebitate, specie se rapportate al Milan. Come riferisce Gazzetta.it: "Il totale dei debiti, al netto dei crediti, dice 705 milioni per l’Inter e 574 per la Juventus. Isolando i debiti finanziari, il confronto più aggiornato al 30 settembre vede l’Inter a circa 460 (di cui una cinquantina verso l’azionista) e la Juve a quota 400."