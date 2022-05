Entusiasmo alle stelle per Juventus-Inter. Attorno allo Stadio Olimpico si stanno raccogliendo decine di migliaia di tifosi, pronti a riempire la struttura che ospiterà la finalissima di Coppa Italia.



Tante persone, tanto amore e tantissimo supporto, come dimostrano le immagini qui in basso, nella gallery dedicata su IlBianconero.com.



L'iter è già definito: le squadre arriveranno all'Olimpico intorno alle 19.30, cancelli aperti poco prima. Per una serata storica e bellissima, contornata dal tifo sfrenato per entrambe le squadre.