Tutto come sempre, pubblico a parte. La Juve scende in campo per il riscaldamento e i sorrisi comunque resistono, insistono, nonostante la situazione. Tutto pronto per la super sfida dell'Allianz Stadium, in un clima surreale ma con ugualmente i tre punti in palio: c'è la Juventus, c'è l'Inter. C'è un campionato da portare a casa in qualsiasi modo e in qualsiasi circostanza. Ecco foto e video del riscaldamento nella nostra gallery dedicata: non ci saranno i tifosi, ma l'atmosfera resta quella delle grandissime occasioni.