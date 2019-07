JUVE-INTER: LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri



INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte