Allegri nel campionato scorsoallo: trincea e ripartenza decisiva di Kostic. Allo Stadium, il serbo mandò in gol Rabiot (poi 2-0, con Fagioli); a San Siro, Kostic andò in porta da solo. Al contrario, nel torneo precedente (aprile ‘22), la Juve fece la partita, ma fu beffata da un rigore di Calhanoglu. Perché mai Allegri dovrebbe cambiare vangelo e darsi al circo? Per spiazzare, per esempio. Magari nella Grande Notte, Max tirerà fuori dal cilindro la Juve aggressiva e offensiva che piace tanto a Chiesa. Chissà. Ne scrive Gazzetta.