"La Juve ha il vantaggio di non giocare le coppe", quante volte è stata detta questa frase da settembre. Arrivati però a gennaio, analizziamo se davvero esiste una reale differenza tra il calendario di Inter e Juve, ovvero le due squadre che si stanno contendendo lo scudetto. Come riferisce il Corriere dello Sport, da qui al 17 marzo, giorno di Inter-Napoli e Juve-Genoa, la differenza è minima. L'Inter infatti disputerà 15 gare (due di supercoppa, se andrà in finale, 11 di campionato e due di Champions). La Juve invece 13 (11 di campionato, due di coppa italia se supererà la Salernitana). Insomma, un divario di sole due partite che può essere facilmente colmato dalla rosa nerazzurra. La differenza più che altro sta nei chilometri da fare, visto che la Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita.