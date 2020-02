Christian Eriksen non è pronto, va in panchina. E' la decisione di Antonio Conte che, secondo il Corriere dello Sport, sceglierà Vecino: “Da fuori la sensazione è che Eriksen comincerà dalla panchina, con Barella e Vecino ad affiancare Brozovic in mediana, per diventare poi la carta da giocare nella ripresa". Perché? I motivi hanno i contorni di una bocciatura: “In questo momento il suo contributo si nota in fase di possesso e non altrettanto quando si tratta di difendere. Anzi, quando il pallone è tra i piedi degli avversari, Eriksen ancora non riesce a garantire il lavoro e l’applicazione che gli chiede Conte. L’Inter ha una sua identità, sviluppa un certo tipo di gioco e ha precisi codici di comportamento a seconda delle varie situazioni. Significa che tutti devono portare il proprio “mattone” in ogni circostanza. Ebbene, quello del danese sembra non essere ancora sufficientemente solido e resistente“.