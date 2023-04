Una parola quasi sussurrata (si fa per dire, nella bolgia dell'Allianz Stadium), uno sguardo emblematico verso la curva, un affronto: sembra stare tutta qui, più che nell'esultanza di per sè, la miccia che ha scatenato il parapiglia nel finale di, con Romeluprotagonista subito dopo ilvalso il pareggio nerazzurro. Un gesto, appunto, capace di "accendere" anche i bianconeri in campo e in particolare Juan, subito ammonito proprio come il belga. Che un giallo, però, l'aveva già ricevuto. Salterà il secondo atto a San Siro, quello decisivo. Stesso destino per il colombiano, punito con il rosso per proteste ma solo in seguito, in un epilogo davvero di fuoco.