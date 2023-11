Come riporta La Gazzetta dello Sport, nonostante questa sia la giornata diè già altissimo l'entusiasmo per ilin programma il 26 novembre, subito dopo la sosta. Già esauriti i biglietti riservati ai tifosi di casa, ma si aspetta che sia gremito anche il settore ospiti per quelli nerazzurri. DAZN punta al primato, perché la gara sarà vista in 200 Paesi; finora la partita più seguita di questa Serie A sull'emittente è stata quella tra Milan e Juve dello scorso 22 ottobre, davanti anche al derby della Madonnina.