Al minuto 77 del Derby d'Italia è entrato in campo tra le fila dell'Inter l'ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal. L'accoglienza non è stata di certo delle migliori: il cileno è stato accolto da una bordata di fischi e da cori contro di lui. I tifosi bianconeri non sembrano aver gradito il trasferimento in nerazzurro.