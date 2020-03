Manuel Locatelli è uno dei giovani che si sta mettendo in vetrina in questo campionato - per ora interrotto, ma speriamo possa riprendere - e in casa Juve c'è Fabio Paratici che ha un debole particolare per il centrocampista classe '97. Negli ultimi mesi però anche l'Inter ha acceso i riflettori su Locatelli, che il Sassuolo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una plusvalenza solo da impacchettare con tanto di fiocco da parte del club nervoverde, che lo aveva preso dal Milan in prestito per poi riscattarlo a 13 milioni. La Juve ci pensa ma ora c'è anche l'Inter, e all'orizzonte si prospetta l'ennesimo duello tra le due società.