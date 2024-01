Tutti quei punti non si fanno per caso. Juve e Inter hanno un’identità chiara, che consente a entrambe le squadre di superare i momenti di difficoltà che nascono in ogni partita. La Juve, scrive la Gazzetta dello Sport, poggia il suo primato sulla difesa, o meglio sul controllo della sfida nella propria metà campo. L’obiettivo è concedere il meno possibile, per poi trovare la giocata decisiva nella trequarti offensiva. L’Inter preferisce costruire le partite attorno al suo centrocampo, ricco di qualità e di ricambi. Il possesso non è sterile sia perché porta spesso la squadra al tiro sia perché è un modo per spegnere completamente gli avversari.