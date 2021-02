4









Dopo il fischio finale di Juventus Inter - match che ha regalato la finale di Coppa Italia ai bianconeri - è cominciata un'altra partita all'Allianz Arena. In questi due giorni sono circolate diverse ricostruzioni su chi, tra Conte e Agnelli, avesse dato il via alle danze. Per non parlare di quanto sarebbe successo nel tunnel che porta agli spogliatoi e all'alterco tra Oriali e Paratici. Insomma, se ne sono dette di tutti i colori. I delegati della Lega, il quarto uomo e tutte le figure addette, però, non sembrano aver sentito e registrato nulla nei loro taccuini. Sul comunicato ufficiale del giudice sportivo, infatti, non compare nessun riferimento ai protagonisti delle tensioni di fine gara. Adesso, la palla potrebbe passare alla procura federale che ha la facoltà di raccogliere le immagini e condurre le proprie indagini. Confermato, invece, un turno di squalifica per Alex Sandro e Brozovic.