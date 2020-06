Il capitolo Kulusevski è stato solo il primo di una lunga serie di trattative di mercato che hanno come protagoniste Juventus e Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i prossimi duelli saranno per per Chiesa, Tonali e Kumbulla. Sul difensore del Verona ed il centrocampista del Brescia sono in netto vantaggio i nerazzurri. Per ciò che riguarda Chiesa, invece, Commisso lo valuta 70 milioni di euro ed al momento non ascolta offerte che non siano solo cash. Chi la spunterà? Lo scontro Juve-Inter continua...