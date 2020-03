E' stata cancellata la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Inter. Il tecnico bianconero, però, parlerà comunque prima della partita a Juventus TV. Le parole del tecnico bianconero dovrebbero essere trasmesse anche sul canale Youtube della società. Anche Antonio Conte non ha parlato in conferenza in ottemperanza alle norme per il coronavirus e anche lui ha rilasciato dichiarazioni al canale ufficiale del suo club. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI CONTE ALLA VIGILIA DI JUVE-INTER.