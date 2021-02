Quella vista in Coppa Italia è stata una Juventus molto diversa rispetto alla squadra uscita sconfitta e ridimensionata dalla sfida in campionato contro l'Inter. Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha analizzato i cambiamenti della squadra di Pirlo: "La Juve non ha vissuto una partita in fotocopia, non ha ripetuto gli errori di San Siro in campionato. È cambiata nella testa, nei titolari e nella tattica. Testa: è stata più presente mentalmente, più attenta, più decisa. Titolari: tra i tanti, dentro McKennie, uno dei tre uomini del tris McKennie-Bentancur- Arthur, non visto due sere fa ma diventato il corpo centrale. della Juve. Tattica: in Coppa ha rischiato molto meno rispetto alla partita di campionato in cui la Juve era sempre in ritardo nell’aggressione e l’Inter, con Brozovic perno, giocava facilmente, trovava sempre l’uomo libero e metteva in fila le palle gol".