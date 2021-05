Ancora una manciata di ore per un appuntamento da non sbagliare per la Juventus: alle 18 si presenterà l’Inter di Conte, vincitore dello scudetto, contro cui è lecito aspettarsi una reazione di orgoglio da parte della squadra di Pirlo. Sarà anche una sfida di testa, sia a livello mentale sia nel senso stretto della parola. Infatti, come riporta la Juventus attraverso un focus sul derby d’Italia, Juve e Inter sono le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato: 14 i nerazzurri, 13 i bianconeri.