Che si trattasse di una stagione lunga (ma con tante 'u') si era capito sin dalle prime parole di quest'estate. A queste si sono poi aggiunte le azioni di mercato: Lukaku o non Lukaku, la paura di vedere Dybala con l'altra maglia. Antonio Conte che sogna di sgambettare la squadra che ha guidato in campo, poi in panchina. Il tocco finale - che in realtà è la base di partenza - è che la rivalità infinita tra Juventus e Inter è molto più forte delle altre. L'hanno palesato anche le reazioni alle ultime sentenze su Calciopoli.



SCHERZETTI - Altra base di partenza: Twitter è una polveriera. E da qui arriviamo alla questione: negli ultimi tempi, l'acqua al proprio mulino sembra non bastare più e allora pullulano account di tifosi che fan gara a chi è più estremo. E' un trend, è una moda, è un modo di vivere il 'supporto' in una maniera accelerata e senza grosse riserve, fintanto che il proprio nome - e quindi il vero sé - resta nascosto dietro una foto qualsiasi e un nome inventato. L'ultima querelle tra juventini e interisti è girata attorno a un account provocatorio. Si chiamava 'interisti nostalgici': si è scoperta poi di proprietà di un noto tifoso "social-bianconero", che non contento ha pensato di assumere ancora un'altra identità a mo' di scaricabarile. Pazzesco. IL PROBLEMA - Viva la libertà di scelta, di opinione, di fare quel cavolo che pare. L'importante è che non si esasperino i toni. La preoccupazione, in fondo, sta tutta qui: nel costante aizzare che conviene a pochi e che danneggia molti, con le alte sfere del calcio italiano che sembrano ormai aver smarrito ogni speranza nel modificare il linguaggio del calcio, nell'instaurare un nuovo rapporto con chi lo segue. Altro esempio è arrivato dall'ultimo video dell'Inter: c'è Conte che parla in cinese, augurando buon anno ai propri tifosi nella linga di 'mamma' Suning. I commenti: offese e risatine. Sette anni fa, Conte faceva lo stesso a 'maglie invertite', indossando per di più un vestito giallo al limite del ridicolo. Ma tanto tutto si cancella, importa solo la prossima presa in giro. E tra Juve e Inter, oltre al campo, c'è una lotta social da non sottovalutare...