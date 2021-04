Quale sarà il futuro dell’Inter? Antonio Conte si appresta a vincere uno scudetto che manca da 11 anni, ma ha chiesto chiarezza sul futuro. Lui vorrebbe restare, ma il grande punto interrogativo che regna ad Appiano Gentile riguarda la continuità economica del club, con Steven Zhang impegnato nell’onorare debiti e stipendi. Riuscirà il colosso cinese Suning, colpito pesantemente dalla pandemia, a mantenere la proprietà nerazzurra? Conte sa che sul mercato saranno vietate spese folli, ma saranno necessari acquisti mirati per rinforzare la rosa. Nel mirino, come riporta Calciomercato.com, Aguero, Dzeko e Giroud, tutte opzioni gradite per puntellare il reparto offensivo. I tre attaccanti piacciono anche alla Juventus.