Non solo sul campo, per la finale di Supercoppa. Anche sul mercato è duello tra Juventus e Inter, entrambe molto interessate a Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la differenza sta nelle tempistiche: se i nerazzurri, infatti, possono permettersi di osservare la situazione da lontano, con la calma di chi deve "solo" progettare il futuro e mettere le basi per eventuali colpi estivi, i bianconeri avrebbero bisogno dell'attaccante romano già adesso, perchè alle difficoltà realizzative della prima parte di stagione si è aggiunta la batosta dell'infortunio di Federico Chiesa, che rende prioritario un intervento sul mercato per colmare un vuoto (quantitativo, oltre che qualitativo).



Vlahovic resta il grande sogno, ma subito dietro di lui nella lista dei desideri c'è proprio Scamacca: la prossima settimana Cherubini incontrerà l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, per provare a convincere i neroverdi a cedere subito il loro gioiello. Non sarà facile, ma ci proverà. E intanto Marotta osserva. Senza escludere un inserimento per mettere i bastoni tra le ruote alla Juve e tentare di cambiare la rotta di un giocatore che, in estate, potrebbe prendere un treno in direzione Milano.