Juventus-Inter è anche e soprattutto Cristiano Ronaldo contro Romelu Lukaku. Il portoghese ha un margine di sei reti sul belga (28 a 22 in campionato) e si avvia verso la conquista del titolo di capocannoniere. Anche nella penultima giornata di Serie A, in programma sabato sera, CR7 può contare sui favori dei bookmaker: gli esperti di SNAI, infatti, credono che l’attaccante bianconero andrà a segno nel derby d’Italia a 1,80. Leggermente più alta la quota del centravanti nerazzurro, il quale, come riporta Agipronews, si gioca a 2,25. Per Lukaku, la Juventus rappresenta un vero e proprio tabù, non essendo mai andato a segno contro la squadra di Pirlo (nemmeno con la maglia dello United). Sono recenti invece i due gol di Ronaldo all’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia. A distanza di mesi c’è la possibilità che il portoghese apra le marcature per la prima volta in carriera contro la ’Beneamata’: i bookie quotano l’ipotesi a 3,85, con Romelu sempre a inseguire (5,00). Ronaldo è stato più volte decisivo quest’anno, l’ultima volta nel 2-1 in trasferta ai danni dell’Udinese: lo stesso score abbinato a un’ultima marcatura dello stesso Cristiano paga 33 volte la posta giocata contro l’Inter.