Juve-Inter e quella sfida infinita. Ieri, oggi, sempre. In campo e sul mercato. Anche in quello che verrà, nel quale Paratici e Marotta sono alla ricerca di esterni sinistri per rinforzare le rispettive squadre. E gli obiettivi sono gli stessi: da una parte Emerson Palmieri del Chelsea, che sia Sarri che Conte hanno allenato ai tempi del Blues, dall'altra Robin Gosens, freccia mancina dell'Atalanta di Gan Piero Gasperini. Stessa età - due classe '94 - stessa scadenza di contratto, fissata per il 2022 e anche la stessa valutazione: 20 milioni di euro. Ecco perché, secondo quanto riporta Calciomercato.com, Juve e Inter potrebbero decidere di prenderne uno per uno senza contrastarsi.