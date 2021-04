L'ex difensore dell'Inter Fabio Galante è tornato indietro nel tempo ricordando i suoi Inter-Juve, quando ci si giocava lo scudetto: "Si parava di grandi partite, con la posta in palio importante e top player che si affrontavano in campo. C'erano grandi casini! Erano battaglie, sfide dure che però ricordo sempre con affetto". Non può mancare il commento sul contrasto Iuliano-Ronaldo in quel famoso 1998: "Ricordo bene il rigore di Iuliano su Ronaldo, ma in generale ho in mente tutta quella stagione nella quale meritavamo qualcosa in più"