Christian Eriksen fa gola a tutti, soprattutto ora che si può prendere a parametro zero: il contratto con il Tottenham scade a giugno ma dal 1° gennaio il centrocampista è libero di accordarsi con un altro club. La Juventus vuole avviare contatti con l'entourage per anticipare la concorrenza, ma secondo fichajes.com, oltre a Psg, Real Madrid, Manchester United e Inter, su Eriksen si sarebbe inserito anche il Manchester City, che ha individuato il danese come sostituto di David Silva.