Per la prima volta Juve, Inter e Milan sono fuori dalla lotta scudetto a sei turni dalla fine. Non era mai successo che, a sei gare dal termine, tutte e tre le big fossero fuori dalla battaglia per vincere il tricolore. Loro che, complessivamente, hanno finto 67 scudetti su 90 a girone unico. E che solo in tre tornei, sottolinea Gazzetta, sono arrivate tutte fuori dalle prime tre posizioni. L'ultima volta? Nel 1942.