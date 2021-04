1









La Juventus, il Milan e l'Inter sono i tre club italiani che stanno dando vita alla SuperLega. Si tratta delle squadre che in assoluto danno più entrate in denaro alla Serie A. A fare i conti in tasca al campionato italiano e alle tre big è Repubblica: da sole loro tre garantiscono il 38% dei ricavi totali della Serie A. Senza di loro si aprirebbero scenari assai incerti economicamente, dato che i diritti tv rappresentano circa il 40% delle entrate totali della Serie A, e senza la Juve e le milanesi non sarebbero più disposte a spendere così tanto per comprare i diritti. In compenso, con Juve, Inter e Milan se ne andrebbero anche il 47% delle perdine complessive della Serie A.