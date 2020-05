C'è chi dice no. Nello specifico, sono Juve, Inter e Milan. La proposta del Ministro Spadafora di ripartire dalla Coppa Italia, dopo il lockdown per coronavirus, è stata accettata dall'Assemblea di Lega di oggi. Eppure, le dirette protagoniste avevano avanzato dubbi sugli incontri ravvicinati, anche per questo è in sede di valutazione la possibilità che la finale possa slittare. La Lega, tuttavia, considera il poco margine a disposizione e vorrebbe nuovamente negoziare con il governo una data diversa da mercoledì 17 giugno. Lo racconta Repubblica.