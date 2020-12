Milan 26 punti, Inter 21, Napoli e Juve 20. Una classifica con tutte le big storiche così vicine è qualcosa che ci riporta ad altri tempi della Serie A, quando era ancora il campionato più bello del mondo. Ma quando si sfideranno tra loro?

Riportiamo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport: "Per il Milan, le insidie sotto l’albero si chiamano Sassuolo e Lazio: incroci pericolosi ma alla portata, specie con un Ibra (e forse Kjaer) di nuovo nel motore. Inter e Juve proveranno ad approfittare degli eventuali passi falsi della capolista, ma prima dovranno superare due test delicatissimi, entrambi alla 12a giornata: Conte farà visita al Napoli di Gattuso, che in casa ha ceduto a Sassuolo e Milan ma ha strapazzato Atalanta e Roma e che corre allo stesso ritmo della Juve, Pirlo si misurerà allo Stadium contro l’Atalanta di Gasp. Con un calendario così bilanciato, c’è aria di equilibrio fino a fine anno. Le spallate sono attese all’alba del 2021. A San Siro. Le tre potenze si misureranno nei faccia a faccia tra i propri leader. Ibra, Lukaku e Ronaldo: 2 scontri diretti su 3 andranno in scena a Milano".

Di quali sfide si tratta con precisione? Milan-Juventus il 6 gennaio e Inter-Juve il 17. Mentre il 17 ottobre è già andato in scena il derby a San Siro, vinto 2-1 dal Milan.