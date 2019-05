Per la quinta volta negli ultimi 60 anni Juventus, Inter e Milan cambiano allenatore tutte quante insieme. Lo racconta La Stampa, che spiega come, in attesa di capire chi sarà il prossimo tecnico di bianconeri e rossoneri, i nerazzurri abbiano già accolto Antonio Conte. L'ultima volta era accaduto nel 2010/11, con Delneri al posto di Zaccheroni, Benitez al posto di Mourinho e Allegri al posto di Leonardo. In precedenza, nel 2001/02, Lippi sostituì Ancelotti, Cuper prese il posto di Tardelli e Terim quello di Tassotti. Gli altri due casi risalgono al 1974/75 (Parola per Vycplacek, Suarez per Masiero, Giagnoni per Trapattoni) e al 1991/92 (Trapattoni per Maifredi, Orrico per Trapattoni, Capello per Sacchi).