La tensione tra Juve e Inter è sempre alta e gli eventi di questi ultimi gironi hanno infuocato ancora di più l'ambiente in vista del derby d'Italia di domenica sera che si giocherà a porte chiuse. Marotta ha il dente avvelenato con i bianconeri, si vede lontano un miglio. Lo stesso vale per Conte, ma tra i due presidenti, Andrea Agnelli e Steven Zhang, non si respira la stessa aria di risentimento che soffia da altre parti.



CENA - Proprio ieri, nel corso dell'evento londinese del Financial Times, Andrea Agnelli ha svelato una cena con il presidente nerazzurro. Cena nella quale i due hanno condiviso i punti di vista sulla gestione del coronavirus nel calcio, così come la vision sul futuro del calcio. Ma cosa c'è dietro l'alleanza tra Agnelli e Zhang? A proposito di Dal Pino, La Gazzetta dello Sport scrive: "Ai loro occhi il successore di Micciché (che non ha ricevuto il voto delle grandi) è stato candidato troppo in fretta. E le sue prime mosse (anche sui temi dei nuovi contratti tv) non sono ritenute coerenti con i loro interessi". ALLEANZA - "Lo strappo di questi giorni può essere letto ad ampio spettro, con un’alleanza sotterranea, frutto anche degli incontri privatissimi di questi mesi. Lontani da occhi indiscreti, Agnelli e Zhang hanno corroborato il loro rapporto con delle piacevoli cene". Un'alleanza fuori dal campo che non deve sorprendere. Fuori dal campo Juve e Inter hanno unità d'intenti e la prova, conclude la rosea, è l’elezione di Zhang nel direttivo dell’Eca proprio su input di Andrea Agnelli, il suo grande elettore.