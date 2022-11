Altro che: come racconta La Gazzetta dello Sport, quello di questa sera, tra Juve e Inter, è certamente il "derby delle perdite". L'analisi del quotidiano porta infatti alla luce come entrambe le squadre abbiano vissuto al di sopra dei propri mezzi.Exor e i piccoli azionisti hanno dato una mano, con la doppia ricapitalizzazione da 700 milioni di euro. Nell'ultimo quinquennio, per i bianconeri, c'è stato un dato che ha allarmato più di tutti gli altri: le spese sono esplose da 350 milioni a 512 milioni di euro.Gazzetta racconta del parametro "che rende bene l’idea di quanto sia tortuoso il cammino che Juve e Inter hanno davanti": si tratta del rapporto tra i ricavi e il costo della squadra.: su 100 euro incassati puoi spenderne al massimo 70 per la squadra. Inizialmente il limite sarà del 90% per la stagione 23-24 e dall'80% per la stagione 24-25. Gli ultimi dati? La Juventus presenta un rapporto del 123%: stipendi, ammortamenti e commissioni (512) superano di un centinaio di milioni il fatturato lordo (417).