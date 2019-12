Come racconta l'edizione odierna de La Stampa, la Juve avrebbe individuato anche in Giroud un ottimo rincalzo per l'attacco. Il club bianconero sta valutando attentamente il profilo del francese, campione del mondo in carica così come Matuidi. L'attaccante può rappresentare un ottimo colpo in vista di un testa a testa che si preannuncia, oltre che in campo, molto acceso anche sul mercato.