Non solo sul campo per la finale di Supercoppa Italiana e non solo per Gianluca Scamacca. Tra Juventus e Inter è duello anche per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo che ad oggi è una delle rivelazioni più importanti della Serie A. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in lui i nerazzurri hanno intravisto la possibilità, per caratteristiche e prospettive, di un nuovo colpo alla Barella, tanto che Marotta vorrebbe agire in anticipo per iniziare a porre le basi di una trattativa e anticipare la concorrenza (alla finestra ci sono anche Milan e Napoli). La Juve, dal canto suo, potrebbe iniziare a muoversi sottotraccia, con l'idea di proseguire nel proprio percorso di ricostruzione imperniato sull'individuazione di giovani talenti per i quali fare investimenti spalmabili su più stagioni, e all'insegna di dinamiche economiche più prudenti che in passato. Dall'altro lato della barricata, il Sassuolo è disposto ad ascoltare eventuali proposte. Il club aziendale non vuole tarpare le ali a nessuno, ma allo stesso tempo porrà condizioni economiche molto chiare: in sostanza, per il "pacchetto" Frattesi più Scamacca già oggi servono non meno di 60-65 milioni di euro. Doppio colpo per la Vecchia Signora? Possibile, tanto più se dovesse raffreddarsi la pista Vlahovic. Ogni discorso, ad ogni modo, è rinviato all'estate, soprattutto per Frattesi. Inter permettendo...